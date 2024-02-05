Wildberries усилит меры пожарной безопасности после пожара на складе в Шушарах

Как сообщили в компании, дополнительно на каждом складе будут создаваться посты пожарной безопасности из числа частных пожарных подразделений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Компания Wildberries усилит пожарную безопасность на своих логистических центрах после пожара на складе в Шушарах, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

"Что касается мер пожарной безопасности на логистических объектах Wildberries - мы их усилили и проводим собственные проверки. Так, уже подтвердили доступность эвакуационных выходов, работоспособность люков и гидрантов, расположенных на территории складских комплексов", - сообщили ТАСС.

В компании отметили, что дополнительно на каждом складе будут создаваться посты пожарной безопасности из числа частных пожарных подразделений, задача которых предотвращать и ликвидировать пожароопасные ситуации.