СМИ: кризис в Красном море остановил поставки нефти из США в Индию

При этом, по данным The Indian Express, индийский импорт нефти из Ирака в январе достиг двухлетнего максимума

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 февраля. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью грузоперевозок в Красном море прервала поставки нефти из США в Индию. Об этом сообщает издание The Indian Express со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler.

Как показывает анализ данных отслеживания судов, в январе 2024 года индийские нефтеперерабатывающие заводы не получили нефть из США, хотя ранее Индия закупала у американских поставщиков в среднем около 205 тыс. баррелей нефти в сутки. Сообщается, что поставки нарушены из-за скачка фрахтовых ставок в связи с кризисом в Красном море.

Наряду с этим индийский импорт нефти из Ирака в январе достиг двухлетнего максимума, составив 1,19 млн баррелей в сутки, что на четверть больше декабрьских объемов и является самым высоким показателем с апреля 2022 года.

Перебои с поставками нефти из США также привели к увеличению импорта нефти в Индию из ОАЭ, который показал рост на уровне 81% по сравнению с декабрьскими данными и составил около 326 500 баррелей в сутки.

В целом индийские нефтеперерабатывающие заводы импортировали в общей сложности 4,81 млн баррелей нефти в сутки, что на 9,3% больше, чем в декабре, показывают данные Kpler. Импорт нефти из России, по данным аналитиков, в январе составил 1,53 млн баррелей в сутки, что на 5,6% выше, чем в предыдущем месяце.

Согласно ноябрьскому отчету Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Россия уже год является лидером по поставкам нефти в Индию, обеспечив в сентябре 36% от общего объема импорта страны.