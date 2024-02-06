Предприятие в Москве увеличило выпуск лекарств для терапии ВИЧ на 31% благодаря нацпроекту

Группа компаний "Р-Фарм" выявила и устранила около 80 видов проблем в производстве препаратов для лечения пациентов с ВИЧ первого типа

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Р-Фарм", специализирующаяся на производстве лекарственных средств и медтехники, увеличила на 31% выпуск лекарственного препарата для терапии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) благодаря национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

"За шесть месяцев компания совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы выявила и устранила около 80 видов проблем в производстве препаратов для лечения пациентов с ВИЧ первого типа. В частности, изменили схемы расположения оборудования, скорректировали маршруты перемещения сырья и готовой продукции, организовали эффективное рабочее пространство, внедрили новые стандарты выполнения технических операций и обслуживания аппаратуры. Эти меры позволили сократить временные потери в ходе производства и улучшить эффективность рабочих процессов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате время изготовления серии препарата сократилось на 15% - с 80 до 68 часов, объем выпуска медикаментов увеличился на 31% - с 10,2 тыс. до 13,4 тыс. капсул на человека в сутки, вдвое снизились запасы по незавершенному производству.

"Полученный на пилотном потоке опыт компания распространит на все остальное производство. Для этого 18 сотрудников обучены инструментам бережливого производства и подготовлены три внутренних тренера, которые будут помогать коллегам развивать культуру непрерывных улучшений. Еще около 600 работников компании прошли дистанционное обучение на сайте производительность.рф", - добавили в департаменте.

Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на исследованиях, разработке и производстве медикаментов, лабораторного оборудования и медицинской техники, выпускает лекарственные средства для лечения аутоиммунных, онкологических, противовирусных и других заболеваний. В ее структуру входят 11 высокотехнологичных производственных площадок, две из которых расположены в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Также правительство Москвы заключило с компанией офсетные контракты на производство лекарственных средств.

Как отметили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, один из офсетных контрактов город заключил с компанией в 2018 году. В рамках его реализации в середине прошлого года на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" открылся новый производственный комплекс общей площадью свыше 30,5 тыс. кв. м. Соглашение предусматривает выпуск 26 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний. Правительство Москвы гарантировало закупки производимых лекарств в течение семи лет.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

Реализацией проекта в столице с 2022 года занимается региональный центр компетенций Москвы АНО "Мосстратегия", подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона - город Москва.