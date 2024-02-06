Песков заявил, что Кремль не занимается проблемой банкротства "дочки" Роснано

По словам пресс-секретаря президента, эта проблема в компетенции правительства

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вопрос банкротства ООО "Пластик лоджик", дочерней структуры Роснано, не является прерогативой Кремля, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта проблема в компетенции правительства.

"Это, опять же, не совсем прерогатива администрации президента и Кремля - заниматься компанией, - отметил Песков. - Там нелегкие процессы идут, связанные с прошлыми периодами, связанные с долгами".

"Это, опять же, корпоративный процесс", - добавил представитель Кремля и отметил, что вопрос - "прерогатива правительства".

В 2010-2012 годах Роснано инвестировало 7,1 млрд рублей в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic, получив 43,84% его акций. Возглавлявший Роснано на тот момент Анатолий Чубайс продемонстрировал в 2011 году планшет президенту РФ Владимиру Путину. Устройство стоимостью 12 тыс. рублей рекомендовалось школьникам.

Предприятие планировалось построить в Зеленограде за 700 млн рублей, но проект не был реализован. В 2018 году Чубайс заявлял, что Роснано предотвратило потери, отказавшись от проекта. Теперь учреждение завершило проверку "Пластик лоджик", убедилось в его неплатежеспособности и передало материалы проверки в правоохранительные органы, сообщили ТАСС в Роснано.