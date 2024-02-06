Визит Путина в Турцию, запрет VPN и Такер Карлсон в Москве. Темы брифинга Пескова

Повестка планирующегося визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, возможность запрета VPN в России, а также приезд в Москву американского журналиста Такера Карлсона стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике Путина

Путин работает в Кремле. В середине дня глава государства встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

В Кремле не исключают, что президент огласит послание Федеральному собранию между 23 февраля и 10 марта, как писала со ссылкой на источники газета "Коммерсантъ".

О возможном запрете VPN

"Сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить".

О темах визита Путина в Турцию

Проблемы с расчетами, учреждение российско-турецкого банка и дорожная карта и дорожная карта создания газового хаба - "все эти вопросы будут в повестке дня". Также "во всех измерениях будут обсуждаться" торговые отношения.

О банкротстве "дочки" "Роснано"

Что касается банкротства компании "Пластик лоджик", которое инициировало "Роснано", это "не совсем прерогатива администрации президента и Кремля", это "корпоративный процесс" и "больше прерогатива правительства".

"Там нелегкие процессы идут, связанные с прошлыми периодами, связанные с долгами".

О приезде Такера Карлсона

"Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь".

О возможном выходе РФ из Арктического совета

"Россия пока сохраняет там свою работу".

Если членство в совете не будет отвечать интересам Москвы и "Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной", то "могут приниматься особые решения".

О расследовании диверсии на "Северных потоках"

Россия неоднократно запрашивала данные шведского расследования диверсии на "Северных потоках": "Ни разу этими данными с нами никто не делился".

"Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счет приниматься".

О российском расследовании диверсии в Кремле пока сказать не могут: "Это зависит от результатов".

О скандале вокруг сотрудников таможни