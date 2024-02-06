Путин сегодня встретится с председателем Верховного суда РФ

Другие встречи и совещания президента будут закрытыми, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент работает в Кремле, у него запланировано несколько рабочих мероприятий. "Среди открытых встреч будет у президента в середине дня встреча с председателем Верховного cуда Вячеславом Лебедевым", - анонсировал пресс-секретарь, добавив, что другие встречи и совещания будут закрытыми.

Представитель Кремля уточнил, что Путин и Лебедев планируют обсудить вопросы развития российской судебной системы.