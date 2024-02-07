Турецкая Baykar планирует построить завод на Украине за год

На предприятии будут работать порядка 500 сотрудников, сообщил гендиректор компании Халук Байрактар

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Турецкая компания - производитель беспилотников Baykar рассчитывает завершить строительство завода на Украине за год. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Халука Байрактара.

"Наш завод строится <...> нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", - заявил гендиректор Baykar в кулуарах выставки World Defence Show в Эр-Рияде.

Гендиректор компании добавил, что на предприятии будут работать порядка 500 сотрудников, передает Reuters. Ожидается, что на предприятии будут выпускать около 120 беспилотников в год, однако пока неясно, будут ли это модели TB2 или TB3.

Отвечая на вопрос о возможных проблемах безопасности для завода, гендиректор Baykar заявил, что "планы реализуются в полном объеме".

В январе телеканал 24 TV со ссылкой на украинского посола в Турции Василия Боднара заявил, что строительство на Украине завода турецкой компании Baykar по производству беспилотных летательных аппаратов планируется завершить в течение двух лет.

Компания Baykar сообщала, что планирует инвестировать в проекты на Украине, в том числе в строительство завода по производству беспилотников, порядка $100 млн.