Генсек ООН сообщил о снижении объема торговых перевозок по Суэцкому каналу на 42%

Причиной стали нападения хуситов на торговые суда в Красном море, отметил Антониу Гутерриш

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Объем товаров, перевозимых через Суэцкий канал, снизился на 42% из-за нападения йеменских мятежников (хуситов) на торговые суда в Красном море. Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш на пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи, где он выступил с докладом о приоритетах работы всемирной организации в 2024 году.

"Объем торговли через Суэцкий канал снизился на 42% с начала атак хуситов на судоходство в Красном море более чем три месяца назад", - сказал генсек. Он также отметил, что объем товаров, проходящих через канал, сократился на 36% из-за низкого уровня воды. "Неважно, является причиной конфликт или климат. Результат одинаковый: нарушение международных цепочек поставок и дополнительные расходы", - указал Гутерриш.