В частности, вынесен вопрос о продаже ее российского актива консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нидерландская компания Yandex N.V. проведет собрание акционеров 7 марта. На повестку, в частности, вынесен вопрос о продаже ее российского актива консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей.

О продаже было объявлено 5 февраля 2024 года. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". У совладельцев фонда будут доли от 10% до 35%.

Yandex N.V., как продавец активов, по итогам сделки получит сумму, которая эквивалентна не менее чем 230 млрд рублей в юанях. Закрытие сделки по продаже бизнеса "Яндекса" пройдет в два этапа, первый - в I полугодии 2024 года, второй - через семь недель после эирнр.

"Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов - Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. В свою очередь, российский "Яндекс" сохранит права на все технологии и предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.