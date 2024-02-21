В Амурской области шесть районов планируют газифицировать по "Силе Сибири"

На первом этапе к газу намерены подключить восемь населенных пунктов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. В Амурской области шесть муниципалитетов планируют газифицировать по "Силе Сибири". На первом этапе предполагается подключить к газу восемь населенных пунктов, два из которых уже начали газифицировать. Об этом сказал ТАСС министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

"В Приамурье имеется техническая возможность газифицировать те населенные пункты, которые находятся рядом с трассой магистрального газопровода "Сила Сибири". Это Тындинский, Сковородинский, Шимановский, Благовещенский, Магдагачинский, Свободненский районы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что первоочередные объекты газификации определены исходя из близости их расположения и наличия крупных промышленных потребителей, в том числе стратегически важного объекта - космодрома "Восточный". На первом этапе газифицируют восемь населенных пунктов Амурской области: Тынду, Благовещенск, поселок Аэропорт, села Чигири и Верхблаговещенское (Благовещенский район), Магдагачинский район (только объекты ОАО "Покровский рудник"). Сроки газификации определяются. К газу уже подключили котельную в ЗАТО Циолковский и 3 котельные в городе Свободном.

В Тынде к 2027 году на газ планируют перевести четыре котельные. В 2024-2025 годах подготовят проекты, после этого приступят к активным строительным работам. Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано губернатором Приамурья Василием Орловым, мэром Тынды Сергеем Гуляевым и Юрием Тыртышевым, руководителем предприятия, которое управляет теплоэнергетическим комплексом города. На газификацию предполагается направить от 2,5 до 5 млрд рублей инвестиций. При этом газификация Тынды предусмотрена в мастер-плане.

Вторым этапом начнется социальная газификация частных домовладений. Ранее в правительстве региона сообщали, что социальная газификация Амурской области начнется в 2024 году. Пилотными станут две территории - жилой район Свободного в начале улицы Почтамтской и село Новоивановка. За год к газу планируют подключить до 99 домовладений, владельцы которых подали заявки.

Газификация по "Восточной системе газоснабжения"

2 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения России, что позволит решить историческую задачу - интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны.

ПАО "Газпром" реализует инвестиционный проект, направленный на обеспечение возможности дополнительных поставок газа перспективным потребителям, в том числе в Амурской области до 2030 года. И дальше - строительство системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" с планируемой трассой прохождения по территории муниципальных образований области, расположенных на левом берегу реки Зеи (Мазановский, Серышевский, Белогорский, Ромненский, Октябрьский, Завитинский, Бурейский и Архаринский районы).

Газификация населенных пунктов, расположенных в этих районах, будет возможна после окончания строительства "Восточной системы газоснабжения", не ранее 2030 года. С учетом сроков по поручению Путина в 2024 году правительство области и ПАО "Газпром" разработают и утвердят дорожную карту по газификации Белогорска до 2032 года.