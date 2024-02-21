Аксаков считает, что электронные кошельки будут жить

Этот бизнес надо вести по российским законам, подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Платежные сервисы, предлагающие завести электронные кошельки, продолжат развиваться, однако отзыв лицензии у Киви-банка - это сигнал для них вести бизнес с соблюдением законодательства РФ.

Такое мнение ТАСС выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Электронные кошельки будут продолжать жить, но это сигнал для тех, кто этот бизнес развивает, что надо соблюдать законодательство России и действовать только в интересах РФ. Этот бизнес используется в том числе для вывода активов из страны либо проведения незаконных операций. ЦБ это будет пресекать", - сказал он.