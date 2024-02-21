Аксаков: добавление электронных кошельков в систему страхования вкладов требует анализа

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку, защищать кошельки, которые работают на вывод средств из РФ, - не в интересах российской экономики

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вопрос необходимости добавления электронных кошельков в систему страхования вкладов требует анализа. Защищать кошельки, которые работают на вывод средств из РФ, - не в интересах российской экономики. Такое мнение выразил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Вопрос требует изучения, анализа и принятия решения. У нас интерес защищать только те средства, которые работают на российскую экономику, а если эти кошельки работают на вывод средств из нашей страны, а мы их еще и страховать должны, то у меня сомнения, что мы такие кошельки должны защищать системой страхования вкладов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Банк Росси в Telegram-канале сообщил, что средства на электронных кошельках Киви-банка не застрахованы по системе страхования вкладов. По имеющимся данным, в банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков. В ЦБ также пояснили, что требования по выплате средств на электронных кошельках будут удовлетворяться "в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка".

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что страховая ответственность АСВ перед вкладчиками Киви-банка предварительно оценивается в 4,6 млрд рублей, выплаты начнутся не позднее 6 марта 2024 года. Согласно действующему законодательству, подлежат страхованию денежные средства, размещенные на вкладах, депозитах и счетах эскроу.