"Россети" завершили проект присоединения к сетям Труновской ВЭС на Ставрополье

В рамках проекта компания реконструировала подстанцию 110 кВ "Безопасная", построила линию электропередачи 110 кВ протяженностью около 6 км

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети") завершила проект создания схемы выдачи мощности Труновской ВЭС, сообщил электросетевой холдинг.

В рамках проекта компания реконструировала подстанцию 110 кВ "Безопасная", построила линию электропередачи 110 кВ протяженностью около 6 км. Энергетики оснастили объекты, которые участвуют в схеме выдачи мощности ветроэлектростанции, микропроцессорными комплексами релейной защиты и автоматики для контроля за состоянием оборудования и предотвращения рисков возникновения аварийных и аномальных режимов в энергосистеме. На ЛЭП установили более 100 специальных птицезащитных устройств, говорится в сообщении.

Труновскую ВЭС строит компания "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома). Электростанция будет включать в себя 38 ветроэнергетических установок. Мощность каждой из них - 2,5 МВт, высота - 150 м.

"Россети" напомнили, что в Ставропольском крае работают уже несколько крупных ВЭС, регион входит в число лидеров по темпам развития возобновляемой энергетики. В том числе здесь находится крупнейший в России ветропарк - Кочубеевский. Группа в 2021 году завершила проект по выдаче в сеть 210 МВт его мощности.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.