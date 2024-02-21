ОТП банк предупредил о проблемах с денежными переводами из-за Киви-банка

Также недоступна оплата сотовой связи, интернета и ЖКХ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Переводы по номеру карты на карты других банков, а также оплата сотовой связи, интернета и ЖКХ недоступны, сообщили ТАСС в поддержке ОТП банка.

Там пояснили, что проблемы связаны с отзывом лицензии у Киви-банка.

"По техническим причинам сервисы оплаты услуг сотовой связи, интернета, ЖКХ и другие временно недоступны. Также недоступны переводы по номеру карты на карты других банков. Пользуйтесь переводами по номеру телефона", - сказали в поддержке.

Там уточнили, что сложности возникли "из-за того, что у Киви-банка сегодня была отозвана лицензия, операции не проходят". "В ближайшее время банк наладит работу сервиса", - заверили в поддержке.