В Швейцарии для контроля за санкциями против РФ создали специализированную группу

В Государственный секретариат экономики поступило в общей сложности около 230 сообщений о подозрительных случаях

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Власти Швейцарии сформировали группу специалистов, занимающихся выявлением нарушений санкций против России и Белоруссии. Об этом заявил ТАСС Фабиан Майенфиш, официальный представитель швейцарского Государственного секретариата экономики (SECO), отвечающего за экспортный контроль.

"Чтобы усилить соблюдение финансовых санкций, SECO решил создать специализированную группу по "расследованию и правоприменению", - отметил он. Эта группа "занимается, среди прочего, сложным административным уголовным производством в связи с применением санкций и их исполнением, следственными действиями в связи с возможными нарушениями санкций и анализом отношений собственности и контроля сложных структур компаний", - пояснил Майенфиш.

"В SECO поступило в общей сложности около 230 сообщений о подозрительных случаях", - продолжил он. "Это привело к 47 административным уголовным производствам. Из них 29 разбирательств на данный момент юридически завершены", - констатировал представитель, добавив, что вынесено 20 постановлений о прекращении дел, а в девяти случаях речь идет о наложении штрафов.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, обсуждают ли власти Швейцарии присоединение к 13-му пакету санкций против России, о планах введения которого заявили ранее источники в ЕС, Майенфиш сказал: "На данный момент мы не можем это комментировать. Швейцарское правительство обсудит это как можно скорее".

Заблокированные активы

По данным SECO, по состоянию на 25 ноября 2022 года в Швейцарской Конфедерации были заморожены финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около $8,55 млрд) и 15 объектов недвижимости. Общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации в Швейцарии составляет 7,4 млрд швейцарских франков (около $8,44 млрд). Эту сумму иммобилизованных активов следует отличать от суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (7,5 млрд швейцарских франков), последние принадлежат лицам, компаниям или организациям, находящимся под санкциями, или контролируются ими и подлежат замораживанию, пояснили в ведомстве.

Не входящая в НАТО и Евросоюз Швейцария поддерживает его санкции против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.