В Калининграде назвали запрет на высадку пассажиров транзитных поездов ущербом Литве

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что принятое республикой решение - "очередное проявление русофобии"

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области считают, что Литва, вводя запрет на высадку и посадку пассажиров транзитных поездов, следующих в российский регион и обратно, наносит ущерб собственным железным дорогам. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Литва своими действиями наносит ущерб собственным железным дорогам. Они ведут к дальнейшему сокращению штата, маршрутов и в конечном итоге - окончательному банкротству "Литовских железных дорог", - сказал Лысков.

Собеседник агенства добавил, что принятое республикой решение - "очередное проявление русофобии", нарушающее даже правила Европейского союза. При этом мера коснется минимального количества россиян.

Власти Литвы в среду приняли решение запретить с 1 марта посадку и высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом через ее территорию в Калининград, на контрольно-пропускных пунктах в Кене на границе с Белоруссией и в Кибартае (Литва) на границе с Калининградской областью. Меры, по их заявлениям, принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций.

Как сообщается в Telegram-канале ОАО "Российские железные дороги", поезда, следующие в Калининградскую область, делают в Литве только технические остановки на станциях Кибартай, Вильнюс и Кяна для проверки документов и транзитных виз пассажиров. Решение литовского правительства закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией и запретить посадку и высадку пассажиров на станциях Кена и Кибартай "никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда", говорится в сообщении.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков пояснил ТАСС, что ранее на станциях в Литве могли сойти с поезда только граждане, имеющие вид на жительство в Евросоюзе.

Поезда в Калининград

Пассажирские поезда дальнего следования круглогодично курсируют между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером. В летний период назначаются поезда Калининград - Челябинск и беспересадочный вагон Гомель - Калининград. Одной из особенностей пассажирского сообщения с Калининградской областью является транзитный проезд через Литву с применением механизма упрощенного проезда по железной дороге. Максимально допустимая квота мест в одном российском поезде - 300 человек.