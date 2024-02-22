Расписки EMC на Мосбирже снижались почти на 5%

Котировки начали снижаться после новостей о продаже контрольного пакета акций компании ее менеджменту

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Депозитарные расписки компании United Medical Group, управляющей сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC) на Московской бирже снижались почти на 5%, свидетельствуют данные торгов. Отрицательная динамика отмечена после новостей о продаже контрольного пакета акций компании ее менеджменту.

В 17:02 мск расписки компании торговались на уровне 863,9 руб. (-4,96%). По данным на 17:30 мск, расписки компании замедлили снижение до 3,33% и находились на уровне 880 руб. за акцию.

ЕМС - многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России. В сеть входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный и гериатрический центр. Депозитарные расписки компании обращаются на фондовом рынке Московской биржи c 15 июля 2021 года.