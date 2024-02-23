Блинкен назвал новый список санкций самым крупным из когда-либо введенных США против РФ

Госсекретарь США напомнил, что рестрикции и экспортные ограничения были введены в отношении более чем 500 физических и юридических лиц в ответ, в частности, на начало Россией специальной военной операции на Украине

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Обнародованный 23 февраля санкционный список стал самым крупным из когда-либо введенных Вашингтоном против России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино.

"Это самое большое количество санкций, которые мы когда-либо вводили в рамках одного пакета, связанного с Россией", - сказал он. Блинкен напомнил, что рестрикции и экспортные ограничения были введены в отношении более чем 500 физических и юридических лиц в ответ, в частности, на начало Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее Минфин США опубликовал новые антироссийские санкционные списки, куда вошли физические и юридические лица из России и других государств.