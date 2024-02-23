Канада запретила экспорт в РФ товаров, которые можно использовать для производства оружия

Запрет распространяется на взрывчатые вещества, в том числе детонаторы, которые используются в горнодобывающей и строительной отрасли

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Канады вводят запрет на экспорт в Россию товаров, которые можно использовать для производства оружия. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Канада также объявляет о запрете на экспорт в Россию определенных товаров, которые могут быть использованы для производства оружия", - сказано в документе. В нем уточняется, что запрет распространяется на взрывчатые вещества, в том числе детонаторы, которые используются в горнодобывающей и строительной отрасли.

Также запрет коснется 20 "специально контролируемых товаров", которые, по данным Оттавы, якобы уже используются в России для изготовления оружия. Перечень не приводится.