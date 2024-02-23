Какие санкции ввела Канада в отношении России

23 февраля 2024 года власти Канады расширили российский санкционный список на 10 физических и 153 юридических лица

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 февраля 2024 года власти Канады расширили российский санкционный список на 10 физических и 153 юридических лица. ТАСС подготовил материал о санкциях, применяемых Канадой в отношении России.

Канада впервые ввела антироссийские санкции в марте 2014 года (одновременно с США) в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Это были персональные санкции, предусматривающие замораживание банковских активов (при наличии таковых) и запрет на получение виз для въезда в Канаду для ряда российских политиков. Затем санкционный список неоднократно дополнялся. Значительное расширение ограничительных мер произошло в феврале 2022 г. после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала спецоперации на Украине.

К настоящему времени санкционный список расширялся 57 раз, по данным на декабрь 2023 года, в нем числятся более 1,6 тыс. физических и свыше 500 юридических лиц. Под действие санкций подпадают российские госслужащие, сотрудники и компании ключевых секторов экономики (финансовый сектор, металлургия, энергетика, добыча полезных ископаемых, инжиниринг, оборонно-промышленный комплекс), представители СМИ, деятели науки и искусства. Среди фигурантов списка президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ в 2011-2018 годах. Дмитрий Рогозин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук. В список попали Центробанк, Министерство финансов РФ, Фонд национального благосостояния России, Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Министерство обороны РФ, Служба внешней разведки РФ, "Рособоронэкспорт", а также концерны "Алмаз-Антей" и "Калашников", холдинг "Вертолеты России", предприятия "Адмиралтейские верфи", "Иркут", "Сухой", "Ростех-Азимут", компании "Стройгазмонтаж", "Стройтрансгаз холдинг", "Новатэк" и другие.

Канада заморозила активы и ввела запрет на операции с российскими суверенными фондами национального благосостояния и Министерством финансов РФ. Было закрыто небо для российских авиакомпаний (27 февраля 2022 года), введен запрет на заход в канадские порты и внутренние воды российским судам (1 марта 2022 года). Оттава запретила контакты с рядом секторов российской экономики, включая нефтяную, газовую, химическую, авиационную и судостроительную промышленность, военно-промышленный комплекс. С 5 декабря 2022 года Канада присоединилась к соблюдению потолка цен на перевозимую морским путем российскую нефть на уровне $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 года - на нефтепродукты на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов (цены согласованы со странами G-7). Введены ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции. Под санкции подпал ряд российских СМИ, в том числе Первый канал, ВГТРК, НТВ, RT, медиагруппа "Россия сегодня", агентства ТАСС, "РИА Новости", Regnum, Sputnik. Кроме того, в санкционный список включены физические и юридические лица из РФ и других стран, которые, по мнению канадских властей, помогают России обходить ограничения на поставки товаров и оборудования двойного назначения.

24 марта 2014 года в ответ на санкции Канады МИД РФ опубликовал первый список канадских официальных лиц, депутатов парламента и общественных деятелей, которым закрывается въезд в Россию. Впоследствии этот список неоднократно расширялся, сегодня в нем числятся 1 537 человек. Среди них - премьер-министр Джастин Трюдо, глава МИД Мелани Жоли, большинство членов парламента, руководители ряда провинций страны, заместители министра обороны, а также руководители компаний, поставляющих вооружение Киеву. Кроме того, РФ ввела ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Канады (список товаров неоднократно корректировался, срок действия санкций регулярно продлевается).