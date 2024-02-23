ПИК отмечает отсутствие влияния санкций на свой бизнес

Девелопер отмечает, что компания вертикально интегрирована, а используемые технологические платформы и решения являются проприетарными разработками, что увеличивает устойчивость к внешним факторам и значительно снижает риски

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции, введенные США в пятницу против российской девелоперской компании ПИК не отразятся на ее работе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Весь бизнес компании находится в России, проектное финансирование предоставляется российскими банками. Проекты будут строиться и вводиться в эксплуатацию, а квартиры передаваться покупателям, как и раньше, по плану и в срок", - сообщили ТАСС в компании.

Девелопер отмечает, что компания вертикально интегрирована, а используемые технологические платформы и решения являются проприетарными разработками, что увеличивает устойчивость к внешним факторам и значительно снижает риски.

США в пятницу объявили о самых масштабных антироссийских санкциях с февраля 2022 года по линии Министерства торговли, Минфина и Госдепа. В санкционный список Минфина включены ПАО "ПИК - Специализированный застройщик", ООО "ПИК-Корпорация", ООО "ПИК-Генподряд", ООО "Генеральный подрядчик - МФС", ООО "ПИК Плюс". Также в санкционный список внесен бывший гендиректор девелоперской группы "ПИК" Сергей Гордеев.

Девелоперская компания ПИК занимает второе место в России по объему текущего строительства, по состоянию на февраль 2024 года.