Эксперты: более 50% британских экспортеров пострадали из-за ситуации в Красном море

По данным Ассоциации торговых палат Великобритании, компании сталкиваются с увеличением расходов и логистическими издержками

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Более половины британских компаний-экспортеров считают, что перебои с судоходством в Красном море оказали негативное влияние на их деятельность. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Ассоциацией торговых палат Великобритании (The British Chambers of Commerce, BCC).

По данным BCC, "55% британских экспортеров утверждают, что пострадали" вследствие ситуации. Согласно исследованию, основными проблемами, с которыми сталкиваются компании, являются увеличение расходов и логистические издержки. Так, некоторые представители бизнес-кругов указывают на повышение стоимости аренды контейнеров на 300%. Кроме того, некоторые компании сообщают о возникших в связи с ситуацией сложностях с движением денежных средств и нехватке компонентов в производстве.

При проведении исследования экспертами BCC были опрошены 1 087 британских компаний.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.