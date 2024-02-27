ЦБ впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки

В документе содержатся позиции участников обсуждения, альтернативные варианты решений и обоснование принятого решения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. В опубликованном во вторник на сайте регулятора документе содержатся позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, при этом мнение отдельных участников обсуждения не выделяется. Также в тексте приведены альтернативные варианты решений регулятора с аргументами как "за", так и "против", и обоснование итогового решения.

В частности, в тексте говорится, что совет директоров ЦБ на первом заседании по ключевой ставке рассматривал два варианта - сохранение ее на уровне 16% и повышение до 17%.