ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"

По информации регулятора, банк лишился лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Банк России приказом от 28 февраля 2024 года отозвал у кредитной организации ООО КБ "Гефест" лицензию на осуществление банковских операций, сообщается на сайте регулятора. Это второй случай за почти два года.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Гефест" ООО КБ "Гефест", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что банк лишился лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России.

Банк "Гефест" зарегистрирован ЦБ РФ в 1990 году, входит в третью сотню среди российских кредитных организаций по размеру активов, не имеет банкоматной и офисной сети. Банк работает с юридическими и физическими лицами, входит в систему страхования вкладов с 2004 года.

Это второй отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности в текущем году, после почти двухгодичного перерыва. 21 февраля Банк России лишил лицензии Киви-банк, входивший в топ-100 российских кредитных организаций по размеру активов.