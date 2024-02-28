Госдеп не смог объяснить высокий темп роста экономики России в 2023 и 2024 годах

Руководитель пресс-службы Мэттью Миллер отметил, что видел только резкое сокращение ВВП РФ после вторжения на Украину из-за санкций и мер экспортного контроля, которые ввели США и другие страны

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США не смог объяснить, почему темпы роста российской экономики, согласно Международному валютному фонду (МВФ), превышают в 2023 и 2024 годах аналогичные показатели стран - участниц Группы семи, которые ввели против РФ санкции.

На регулярном брифинге для журналистов руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера спросили, как объяснить такие оценки МВФ, означают ли они, что рестрикции не сработали. "Я не видел этого конкретного отчета [фонда]. Но мы видели, что российский ВВП резко сократился после вторжения [на Украину] из-за санкций и [мер] экспортного контроля, которые США и другие страны ввели против России", - утверждал дипломат.

В январском обновлении к докладу о перспективах развития мировой экономики МВФ пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 2,6% в нынешнем году. Согласно приведенным данным, ВВП РФ увеличился в 2023 году на 3%. В свою очередь рост ВВП США в прошлом году составил 2,5% (ожидается 2,1% в 2024 году), Франции - 0,8% (1%), Италии - 0,7% (0,7%), Японии - 1,9% (0,9%), Великобритании - 0,5% (0,6%), Канады - 1,1% (1,4%), а у ФРГ был зафиксирован спад в прошлом году на 0,3% (в нынешнем году ожидается рост на 0,5%).