"Ведомости": ВШЭ оценила вклад быстрорастущих компаний в экономику в 15,1 трлн рублей

Как отметила газета, это составляет 72% прироста выручки всего российского бизнеса

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Увеличение выручки быстрорастущих компаний (БРК) с 2019 по 2022 год составило 15,1 трлн рублей - 72% прироста выручки всего российского бизнеса, который оценивается в 21 трлн рублей, сообщили "Ведомости" со ссылкой на подсчеты Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики.

"Ведомости" отметили, что БРК исследователи считают компании со среднегодовым темпом роста от 20% в период с 2019 по 2022 год и численностью персонала не менее 10 человек. В общей сложности во ВШЭ насчитали около 30 тыс. БРК в этот период, то есть около 1% от общего количества компаний. Годом ранее БРК обеспечили прирост 68% выручки всего бизнеса. Но тогда выборка была иная: оценивались компании с ростом выручки в период 2018-2021 годов. По словам директора Института менеджмента инноваций ВШЭ Дана Медовникова, эти выборки пересекаются, но не полностью, ориентировочно - на 60%.

В наибольшей степени среди БРК из последнего анализа представлены следующие секторы экономики: торговля (20,1%), строительство (14,5%), наукоемкие рыночные услуги (12,3%), говорится в докладе. В сравнении с 2021 годом наблюдается незначительный спад в торговле (менее 1 п.п.) и рост в области строительства (1,5 п.п.). Остальные секторы демонстрируют стабильность, а колебания роста или сокращения находятся в пределах 1 п.п., за исключением иных наукоемких услуг, где падение составило 1,5 п.п., уточнили авторы.

Сектор строительства во всей массе компаний с ростом выручки занимает 10,5%, а среди именно БРК - 14,5%. Значительная представленность строительства среди быстрорастущих организаций свидетельствует о том, что спрос на услуги этого сегмента бизнеса по-прежнему далеко не удовлетворен. Кроме того, следует учитывать государственную поддержку строительной отрасли в 2022 году путем стимулирования потребителей, которые приобретали недвижимость в новостройках по специальной льготной ипотеке под 7%, и реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", стартовавшего в 2018 году, напомнили исследователи.

Также газета со ссылкой на подсчеты исследователей добавила, что больше 25% БРК из сектора наукоемких рыночных услуг занимаются деятельностью в сфере архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях, что соотносится с высоким процентом компаний строительного сектора и, возможно, является "эффектом перелива".

Лидирующие позиции в распределении по регионам и городам в 2022 году занимают Приволжский федеральный округ (18,3%, 5 440 компаний), Москва (18%, 3 984 компании) и Центральный федеральный округ (17,8%, 5 306 компаний).