Рубль умеренно укрепляется на фоне начала послания Путина Федеральному собранию

Так, по данным на 11:58 мск, курс доллара к рублю снижался на 0,34%, до 90,84 рубля, курс евро терял 0,52%, до 98,48 рубля

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Курс рубля умеренно укрепляется на фоне начала послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным Московской биржи на 11:58 мск, курс доллара к рублю снижался на 0,34%, до 90,84 рубля, курс евро терял 0,52%, до 98,48 рубля. Юань находился на отметке в 12,574 рубля (-0,23%).

К 12:18 мск курс доллара составляет 90,63 рубля (-0,57%), курс евро - 98,39 рубля (-0,61%). Юань теряет 0,45%, опускаясь до 12,546 рубля.

По данным на 12:38 мск, курс доллара незначительно замедлил снижение и находился на отметке в 90,65 рубля (-0,55%), евро терял 0,57%, опускаясь до 98,43 рубля. Юань снижался на 0,42%, до 12,549 рубля. В это же время индекс Мосбиржи растет на 0,16%, до 3 232,12 пункта, долларовый индекс РТС составляет 1 123,08 пункта (+0,74%).