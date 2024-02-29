Путин: объем инвестиций в ключевые области экономики РФ должен прибавить 70% к 2030 году

Глава государства подчеркнул, что по итогам последних трех лет фактический рост темпа инвестиций в ключевые отрасли превышал плановый

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Порядка 70% должен составить рост инвестиций в ключевые отрасли российской экономики к 2030 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, отметив при этом опережающие темпы инвестиций в эти отрасли за последние три года.

"Мы ставим цель, к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Кстати, здесь у нас динамика хорошая. Хочется сказать, даже очень хорошая", - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что по итогам последних трех лет фактический рост темпа инвестиций в ключевые отрасли превышал плановый. 2021 год - 8,6% при плане 4,5%, 2022 год - 15,9% против 9,5%, всего за девять месяцев 2023 года при плане в 15,1% прирост составил 26,6%. "Надо и дальше двигаться опережающими темпами", - заключил Путин.