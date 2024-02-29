Путин поручил проработать амнистию некрупных компаний, которые дробили бизнес

Президент России подчеркнул, что никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству совместно с парламентариями проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов.

"Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной цивилизованной работе в белую. При этом, подчеркну, никаких штрафов, подчеркиваю это особо, никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии. Кроме того, поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для граждан", - сказал он.