Путин сообщил, что к 2030 году АПК РФ должен вырасти на четверть

Кроме того, президент РФ заявил, что экспорт должен увеличиться в 1,5 раза

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российский агропромышленный комплекс (АПК) к 2030 году должен вырасти на четверть, а экспорт увеличиться в 1,5 раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"К 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт увеличиться в 1,5 раза", - сказал глава государства.

Президент особо отметил работу малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе. Россия не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и является лидером на глобальном рынке пшеницы, входит в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания, указал он. Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за "впечатляющие результаты".

"Мы обязательно продолжим поддержку отрасли, а также программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений", - подчеркнул он.

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