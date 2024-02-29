Путин предложил направить средства от продажи рыболовных квот рыболовецким городам

Президент РФ напомнил, что в России действует правило "квота под киль" и оно должно строго выполняться

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил направить часть средств от продажи рыболовных квот на развитие основных рыболовецких населенных пунктов. Это предложение он озвучил в своем послании Федеральному собранию.

"Предлагаю часть этих средств целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, которые являются базой нашей рыболовной области", - сказал президент.

Он напомнил, что в России действует правило "квота под киль", оно должно строго выполняться. Речь идет о том, что компании получают квоты на добычу морепродуктов под обязательство закупать новые промысловые суда российского производства, обновлять флот.

"В этом году федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги, порядка 200 млрд рублей", - подчеркнул Путин.