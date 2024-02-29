29 февраля, 10:37,
обновлено 29 февраля, 11:00
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Путин объявил о создании нового национального проекта "Экономика данных"

© ТАСС/ Ruptly

на новый нацпроект направят 700 млрд рублей за шесть лет

МОСКВА, 29 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о создании нового национального проекта "Экономика данных", на него в ближайшие шесть лет направят 700 млрд рублей.

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"Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта "Экономика данных". Направим на его реализацию в предстоящие 6 лет не менее 700 миллиардов рублей", - сказал он в послании Федеральному собранию.

  

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