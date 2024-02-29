на новый нацпроект направят 700 млрд рублей за шесть лет

МОСКВА, 29 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о создании нового национального проекта "Экономика данных", на него в ближайшие шесть лет направят 700 млрд рублей.

"Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта "Экономика данных". Направим на его реализацию в предстоящие 6 лет не менее 700 миллиардов рублей", - сказал он в послании Федеральному собранию.