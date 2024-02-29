29 февраля, 10:41,
обновлено 29 февраля, 11:07
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Путин поручил продлить на шесть лет программы поддержки "отстающих" регионов

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, сейчас 10 субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить на шесть лет действие индивидуальных программ социально-экономического развития 10 регионов страны с низкой обеспеченностью собственных бюджетов. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному собранию.

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"Сейчас десять субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Я прошу правительство продлить действие этих программ еще на шесть лет", - сказал Путин.

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