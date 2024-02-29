Путин поручил газифицировать Камчатский край и ряд других регионов за счет СПГ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сжиженный природный газ (СПГ) будет использоваться для газификации Камчатского края и ряда других регионов страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы", - сказал Путин.

Он также отметил, что в планах по газификации - "обеспечить этим экологичным топливом города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии" и, в частности, "такого крупного города как Красноярск".