29 февраля, 11:05,
обновлено 29 февраля, 11:11
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Путин заявил, что вклад туризма в ВВП РФ должен вырасти до 5% в год к 2030 году

Кроме того, турпоток по стране должен вырасти до 140 млн человек в год

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Вклад туризма в российский ВВП должен учеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 млн человек в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"В целом по стране, с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться - до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое, до 5%. В ближайшее время выработаем дополнительные решения на этот счет", - сказал глава государства. 

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