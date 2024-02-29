Профсоюзы положительно оценили идею повысить МРОТ к 2030 году

Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году до 35 тыс. рублей - это позитивная перспектива, однако важно сдержать рост цен и инфляцию в стране. Такое мнение ТАСС выразил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое, до 35 тыс. рублей, что отразится на размере зарплат и пособий.

"Нужно понимать, каковы будут к 2030 году расходы на человека. МРОТ зависит от уровня инфляции, который будет в стране, и от роста цен. Если в России удастся сдержать рост цен и инфляцию, тогда это будут очень хорошие темпы, мы позитивно смотрим на такую перспективу", - сказал он.

Шершуков подчеркнул, что профсоюзы поддерживают решение президента о росте МРОТ.

"МРОТ представляет из себя нижнюю планку доходов на человека, эта нижняя планка должна становиться все выше и выше. <...> Инфляция и рост цен должны быть ниже, над чем сейчас и работают правительственные структуры", - уточнил он.