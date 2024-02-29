Турпоток на новый курорт "Байкальская слобода" ожидается на уровне 850 тыс. человек в год

Его планируют создать на берегу реки Ангары в 45 минутах езды от международного аэропорта Иркутск и в 20 минутах от Байкала

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Туристический поток на всесезонный курорт "Байкальская слобода", который создается вблизи озера Байкал, к 2035 году может превысить 850 тыс. человек в год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации "Туризм.РФ".

"Ожидается, что территорию курорта ежегодно будут посещать более 850 тыс. человек, а к 2035 году туристический поток в Иркутскую область превысит 2 млн человек", - говорится в сообщении.

Новый всесезонный курорт "Байкальская слобода" будет создан на берегу реки Ангары, которая берет свое начало в озере Байкал. Он расположится на площади в 330 га в 45 минутах езды от международного аэропорта Иркутск и в 20 минутах от Байкала. Общий объем инвестиций в туристическую инфраструктуру курорта составит 32 млрд рублей, а в обеспечивающую - 7 млрд рублей. Благодаря реализации проекта будет создано более 5 тыс. рабочих мест, рассказали в корпорации.

На курорте будет построено 3,5 тыс. гостиничных номеров. Его территория будет разделена на три кластера - прибрежный, лесной и яхтенный. В прибрежном кластере будут построены современные гостиницы-коттеджи и таунхаусы, а также велнесс отель с услугами для восстановления. Доминантой станет прогулочная набережная вдоль берега Ангары.

В лесном кластере расположится парк с маралами и пятнистыми оленями, сеть экологических троп, велосипедных и лыжных маршрутов общей протяженностью более 20 км. В яхтенном кластере будет построена крупнейшая в Сибирском федеральном округе марина на 450 яхт, конференц-отель и ресторан, добавили в "Туризм.РФ".

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что на Байкале до 2030 года появится новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения.

В декабре 2023 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что регион работает в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". В частности, совместно с Республикой Бурятия создается курорт "Волшебный Байкал". Он объединит Байкальск, где создана и развивается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала", и туркластер "Байкальская слобода", который расположится на берегу Ангары под Иркутском.