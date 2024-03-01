РБК: Минпромторг объяснил сдвиг поставок самолетов ОАК техническими сложностями

По данным издания, поступления МС-21 перенесены на 2025 год, региональных Superjet 100 - на 2026 год

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минпромторг объяснил, что сдвиг поставок ОАК российских гражданских самолетов МС-21 и Superjet 100 на 2025 и 2026 годы обусловлен "объективными техническими сложностями". Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Как сообщили изданию в Минпромторге, программы импортозамещения в гражданской авиации проводятся в рекордно быстрые сроки по мировым меркам.

"Все мировые авиапроизводители опираются на широкую международную кооперацию, поставщиков из нескольких десятков стран. России предстоит справиться самой", - пояснили РБК в министерстве. Какие именно сложности возникли с проектами, в Минпромторге не рассказали.

В ОАК изданию сказали, что поставки МС-21 перенесены на 2025 год, региональных Superjet 100 - на 2026 год. Поставки Ил-114-300 теперь ожидаются в 2026 году. "Компании кооперации сталкиваются с объективными ограничениями - полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени", - заявили в ОАК.

В пресс-службе "Ростеха" РБК подтвердили, что в 2026 году планируется передать компаниям 30 новых самолетов Superjet 100. Что касается МС-21, то в корпорации сказали, что пока не сформирован финальный облик самолета. "В процессе замещения иностранных компонентов на отечественные меняются весовые характеристики МС-21. Финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года", - пояснили в "Ростехе"

О сдвиге поставок самолетов сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов 29 февраля. Ранее сообщалось, что серийный выпуск МС-21 может начаться в 2024 году, поставки первых шести самолетов в авиакомпании также ожидались в 2024 году.