Япония ужесточила ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования

В японском МИД пояснили, что запрет распространяется не только на прямые поставки из РФ, но и из третьих стран

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Токио ужесточил ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, запретив поставки не только напрямую из РФ, но и из третьих стран. Об этом объявил МИД Японии.

Запрет на импорт из РФ алмазов непромышленного использования был объявлен 15 декабря 2023 года и вступил в силу с 1 января. В рамках объявленных 1 марта новых санкционных мер подчеркивается, что вводится запрет на импорт российских непромышленных алмазов, даже если те были обработаны за пределами России.

Власти Японии 1 марта расширили санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации на Украине. В них вошли 12 физлиц и 36 организаций из России. В частности, санкции затронули омбудсменов некоторых регионов РФ, физлиц из Чечни, а также такие организации, как концерн "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Атомфлот" и "Тинькофф банк".

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводили в несколько этапов, затрагивают уже более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций из России. Уже были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, в котором уже находятся порядка 800 наименований. В частности, был запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $43 тыс.). С 9 августа 2023 года были также запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.