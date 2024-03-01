ЦБ не увидел необходимости санации Киви-банка

Первый зампред регулятора Дмитрий Тулин отметил, что были оценены последствия для рынка

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ не увидел необходимости в санации лишившегося лицензии Киви-банка, заявил журналистам первый зампред регулятора Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи, организованной Ассоциацией банков России.

"Оснований для санации, скорее всего бы, не возникло, потому что мы можем проводить санацию любым способом, в том числе через фонд консолидации банковского сектора, если норматив достаточности капитала опустился ниже 2%. Какая санация? А тут другая проблема. Мы оценили последствия для рынка, убедились в том, что ничего страшного не произойдет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможна ли была санация Киви-банка из-за того, что в его контур входила платежная система.

Банк России отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций 21 февраля.