В Киви-банке появились инструкции на узбекском и таджикском для пострадавших клиентов

Из них можно узнать, как заполнить требование кредитора и какие документы нужно предоставить

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Инструкции на узбекском и таджикском языках появились в центральном офисе Киви-банка, расположенном в районе Северное Чертаново, для вкладчиков и держателей электронных кошельков, передает корреспондент ТАСС.

В документах, размещенных на стенде на входе в отделение, рассказывается о действиях, которые необходимо предпринять для возвращения средств. Из них можно узнать, как заполнить требование кредитора и какие документы нужно предоставить.

Сейчас в Киви-банке работает временная администрация. Отделение функционирует с 10:00 до 18:00, прием требований осуществляется до 17:30.

АСВ ранее объявило, что с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам. Они будут осуществляться через банк "Уралсиб", действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Отзыв лицензии

Банк России отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций 21 февраля. По информации регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, ее функции возложены на АСВ.