Выплаты осуществляются через банк "Уралсиб"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам Киви-банка 880,3 млн рублей за два дня, сообщили в пресс-службе АСВ.

"С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1 458 вкладчиков Киви-банка (АО) на сумму 880,3 млн рублей. Это составляет 20% объема страховой ответственности государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) по данному банку", - сказано в сообщении.

Выплаты осуществляются через банк "Уралсиб", действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Об отзыве лицензии

Банк России отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций 21 февраля. По информации регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, ее функции возложены на АСВ.