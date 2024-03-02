Сийярто заявил, что Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в энергетике

Будапешт намерен закупать у Москвы нефть и газ, а также продолжать сооружение АЭС "Пакш-2", добавил глава венгерского МИД

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики и по-прежнему намерена закупать у нее нефть и газ, а также продолжать сооружение АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

Он принял там участие в панельной дискуссии по энергетическим проблемам, в ходе которой ему был задан вопрос о взаимодействии между Венгрией и Россией в условиях санкций Евросоюза. "Если вы посмотрите на карту, то увидите, что если Венгрия оборвет свои энергетические связи с Россией, то снабжение нашей страны [энергоносителями] просто прекратится", - ответил глава МИД. По его словам, Венгрии требуются определенные объемы нефти и газа, но у нее нет в достаточной мере альтернативных источников и путей их доставки, помимо трубопроводов из России. Поэтому Венгрия сохранила связи со своими прежними российскими партнерами. "И мы удовлетворены сотрудничеством с Россией в области энергетики", - подчеркнул Сийярто.

Министр напомнил, что "когда ЕС принимал решения о санкциях против России в энергетической области, Венгрия ясно дала понять, что не готова жертвовать безопасностью необходимых ей поставок энергоносителей ради войны, которая не является ее войной". "Поэтому Венгрия пользуется исключениями из санкций, касающихся поставок нефти из России. И мы заняли твердую позицию относительно того, что один из основных маршрутов доставки российского газа в Европу также не должен быть подвержен санкциям", - сказал глава МИД, имея в виду газопровод "Турецкий поток".

Не политический вопрос

Сийярто также отметил, что Венгрия успешно сотрудничает с Россией в области ядерной энергетики, осуществляя сооружение АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Причем в строительстве атомной электростанции в качестве субподрядчиков участвуют компании из Франции, Германии, США и других стран. В отличие от своих правительств они подходят к этому вопросу "рационально, руководствуясь здравым смыслом", считает глава МИД.

Он выразил убеждение в том, что "энергетика не должна рассматриваться как идеологический или политический вопрос". К сожалению, дискуссии в Европе на эту тему сейчас происходят именно под таким углом зрения, что наносит ущерб ее интересам, отметил Сийярто. Для доставки нефти и газа нужны трубопроводы, это физическая реальность, а на первом месте должна быть энергетическая безопасность, пояснил министр.

Он признал, что на этот счет в Европе существуют иные мнения и позиция Венгрии может кому-то не нравиться, но это реальность. По его словам, Венгрия говорила своим партнерам в ЕС, что если они могут обеспечить ее такими же объемами нефти и газа по тем же ценам, как и Россия, то она будет готова рассмотреть их предложения, но таких предложений не последовало.

Сийярто отметил, что Венгрия стремится к диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей, но это тоже необходимо делать рационально, а не на основе каких-то политических соображений. При этом решение о формировании национального энергетического баланса должны принимать сами страны без какого-либо внешнего давления, подчеркнул министр.

Венгрия по-прежнему получает нефть и газ из России на основе долгосрочных контрактов и осуществляет строительство второй очереди АЭС в Пакше по проекту Росатома.