Роснано рассчитывает на прекращение убыточной модели финансирования

Компания ранее обратилась в суд, чтобы признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что привело к увеличению задолженности института развития и ухудшению его финансового состояния

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роснано рассчитывает, что судебное разбирательство приведет к прекращению убыточной модели финансирования компании, заявил ТАСС представитель Роснано, комментируя обращение в Арбитражный суд г. Москвы для признания факта переоценки по новой методике обязательств Роснано в 2017 году.

"Подача заявления о признании финансирования, привлеченного под госгарантии, капиталом Роснано - вынужденная необходимость. Мы преследуем несколько целей: фиксация проведенного в 2021 - 2023 гг. аудита деятельности компании, закрепление результатов успешной, со значительной прибылью, продажи материального портфеля, получение внешней оценки финансовой отчетности и ее последующая нормализация, а также прекращение убыточной модели финансирования и восстановление отложенного капитала. При этом мы заинтересованы в объективном внешнем анализе фактов и готовы к любому исходу дела", - сказал представитель компании.

Ранее газета "Ведомости" написала, что компания обратилась в суд, чтобы признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что привело к увеличению задолженности института развития и ухудшению его финансового состояния.

"Проблемы и вопросы, накопившиеся за период существования Роснано, столь остры, сложны и многослойны, что для оценки отдельных обстоятельств, повлекших финансовые последствия, просто необходимо привлечение независимой инстанции в лице суда", - пояснил ТАСС представитель Роснано.

В картотеке арбитражных дел отмечено, что судебное заседание по делу намечено на 17 апреля. Ответчиков по делу нет. В качестве участников дела указаны министерства экономического развития и финансов, а также ВЭБ.РФ.

На 31 декабря 2020 года внешний долг Роснано насчитывал более 146 млрд рублей. В 2023 году компания погасила 28 млрд рублей долга, сократив его размер до 69 млрд рублей.