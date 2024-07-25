Вступил в силу закон о возврате банками украденных мошенниками средств

Согласно нему, если кредитно-финансовые организации не будут приостанавливать подозрительные переводы на 2 дня, они будут должны вернуть клиенту деньги в течение 30 дней

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций, вступил в силу в России 25 июля 2024 года. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

В частности, перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. При этом банк сообщит клиенту, что операция не прошла, укажет причину, срок приостановки. Однако, если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.

Кроме того, банки должны приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. В этом случае им надо предупредить клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных Банка России.

Также с 25 июля банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Их платежные инструменты будут блокироваться, если при информационном обмене от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме.