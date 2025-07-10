Эксперты: открытие аэропорта Геленджика не повлияет на пассажиропоток

По мнению основателя портала FrequentFlyers.ru Ильи Шатилина, пассажиропоток просто перераспределится за счет других направлений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Возобновление работы аэропорта Геленджика не окажет влияния на пассажиропоток российских авиакомпаний, сообщили ТАСС эксперты авиационной отрасли.

Так, по словам основателя портала FrequentFlyers.ru Ильи Шатилина, пассажиропоток просто немного перераспределится за счет других направлений. "Свободных емкостей, которые стояли бы и ждали этих 3 рейсов в день, у авиакомпаний нет, а 3 рейса в день - это 90 рейсов в месяц, то есть, условно, 27 тыс. человек в месяц в высокий сезон, который продлится два месяца. На фоне годового объема перевозок - на уровне погрешности", - пояснил Шатилин.

Исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелев также отметил, что само по себе открытие аэропорта Геленджика - самого небольшого на черноморском побережье РФ - не окажет существенного влияния на пассажиропоток авиакомпаний. "Перевозчикам придется перераспределить провозные емкости на новое направление, сняв их с других линий. Более того, из-за особенностей, обусловленных требованиями безопасности полетов, полеты в Геленджик будут осуществляться не по кратчайшим маршрутам, а с облетом значительных по площади участков воздушного пространства", - отметил он.

При этом Пантелеев назвал тенденцию открытия южных аэропортов позитивным сигналом для отрасли. "Если же будет принято решение об открытии участков воздушного пространства западнее Кавказа, это позволит спрямить маршруты при полетах в большое количество востребованных пунктов назначения, а это означает - сокращение времени в пути, улучшение экономических показателей, и, возможно, откроет возможность существующим парком обслужить немного больше рейсов", - считает собеседник агентства.

До тех пор, пока аэропорт Геленджика будет вторым в регионе, он сможет привлечь не только туристов, направляющихся на отдых на Черное море, добавил Пантелеев. "Он будет пользоваться спросом со стороны местных жителей, что повысит его загрузку в осенне-зимний период. Конечно, после открытия аэропорта Краснодара это преимущество исчезнет", - подчеркнул он.

Аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщили ранее в Росавиации. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск. "Аэрофлот" возобновитрегулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля. Авиакомпании S7 Airlines и Red Wings прорабатывают возможность запуская рейсов на этом направлении.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.