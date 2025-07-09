Аэропорт Геленджика возобновит работу. Главное

Аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, готов возобновить работу с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

ТАСС собрал главное о событии.

Минтранс 9 июля сообщал, что возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт подтверждена специалистами и он может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже пресс-служба Росавиации уточнила, что аэропорт готов возобновить работу с 10 июля.

В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что первый рейс будет выполнен 18 июля. С 25 июля "Аэрофлот" начнет летать в Геленджик ежедневно. 6 августа добавят второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться каждый день.

"Аэрофлот" уже начал продажу билетов, цена начинается от 17,8 тыс. рублей. Время в пути составит 4 часа. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

Реакция

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что организованный туристический поток в Геленджик может вырасти до двух раз благодаря открытию аэропорта.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил, что аэропорт до конца 2025 года может принять до 160 тыс. туристов.

Российский союз туриндустрии, в свою очередь, прогнозирует увеличение турпотока в целом в Краснодарский край в 1,5-2 раза и его плавное перераспределение по всему региону. Это существенно снизит нагрузку с аэропорта Сочи, объяснили в пресс-службе союза.

Решение о возможности возобновления полетов имеет важное значение для Краснодарского края, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик считает, что возобновление работы аэропорта положительно отразится на привлекательности Краснодарского края как с точки зрения туризма, так и бизнеса. Аэропорт имеет необходимый резерв мощностей для выстраивания логистики на юге России с учетом ограничений на полеты в Краснодаре и Анапе, указал он.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин заявил, что количество бронирований средств размещения в Геленджике может увеличиться на 35-45% во второй половине лета и в сентябре по сравнению с текущими показателями.

Авиакомпания S7 Airlines прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов в Геленджик, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Об аэропорте и запрете полетов