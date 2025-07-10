"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком с 1 августа

Авиакомпания будет выполнять в этом направлении два рейса в сутки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит число рейсов между Геленджиком и Москвой до двух раз в сутки раньше запланированного срока - с 1 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.

Ранее авиакомпания планировала ввести второй рейс с 6 августа.

"Авиакомпания приняла решение ввести дополнительные рейсы в связи с высоким спросом на этом направлении. Раньше, чем было запланировано, в расписании появится второй ежедневный рейс. "Аэрофлот" будет выполнять на популярный черноморский курорт два рейса в сутки, начиная с 1 августа", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Время в пути составит чуть более четырех часов.