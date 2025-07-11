"Уральские авиалинии" разрабатывают варианты полетов в Геленджик

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что расписание формируется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" разрабатывает возможные варианты выполнения рейсов в аэропорт Геленджика, сейчас формируется расписание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"В настоящий момент рейсы в разработке, формируем расписание, запрашиваем слоты аэропорта Геленжик", - сказали там.

О возобновлении работы аэропорта Геленджика Росавиация объявила 9 июля, с 18 июля регулярные рейсы в город-курорт начнет выполнять "Аэрофлот". С 25 июля полеты будут ежедневными. 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно. По словам генерального директора авиагавани Ивана Таранченко, на первом этапе возобновления работы аэропорт сможет обслуживать не более трех рейсов в день, с 08:30 мск до 20:00 мск.