Smartavia запустит авиарейсы между Санкт-Петербургом и Геленджиком

Рейсы начнут выполняться с 6 августа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Геленджиком с 6 августа, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Полеты из Санкт-Петербурга будут выполняться по средам в 6:55 мск и субботам в 8:40 мск. Согласно данным на сайте перевозчика, время в пути составит 4 часа 40 минут. На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737-800.

Ранее ТАСС в пресс-службе авиакомпании сообщали, что Smartavia заинтересована в выполнении рейсов в Геленджик, однако пока перевозчик не имеет возможности осуществлять полеты в связи с высокой загрузкой самолетов.